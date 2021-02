KARSDORP: “Quando sono tornato alla Roma avevo zero aspettative. Ma poi ho parlato con Fonseca e…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp sembra essere rinato grazie alla cura Fonseca. Il cambio di modulo e la fiducia avuta dal tecnico sembrano essere alla base della sua seconda giovinezza. Il terzino olandese ha parlato qualche giorno fa al portale olandese AD.nl rilasciando queste dichiarazioni:

Hai già gli occhiali?

“No (ride, ndr). So cosa vuoi dire. Se fosse, metterei le lenti a contatto. Oppure pensavi che avrei corso sulla fascia della Roma con gli occhiali? Ma non c’è nessun problema nei miei occhi”.

Giovedì (lo scorso 11 febbraio, ndr) compirai 26 anni. Esattamente un anno fa hai giocato il giorno del tuo compleanno con la squadra “B” del Feyenoord. In questa stagione giochi titolare all’AS Roma. Com’è stato possibile?

“Tutto è cambiato. Tutti conoscono la storia. Sono tornato al Feyenoord perché volevo tornare a giocare molte partite. Ma è andata diversamente. Ho avuto bisogno di un intervento chirurgico all’inguine. E quando ho ripreso il mio posto, all’improvviso è esploso il Covid e il campionato è stato chiuso. E sono dovuto tornare alla Roma”.

Com’è andata?

“Ad essere onesti: con zero aspettative. Ma con speranza. Avevo dimostrato pochissimo alla Roma in due stagioni. Ma ho avuto una conversazione con l’allenatore e con la dirigenza del club. Un calciatore lo capisce se ci sono o meno buone possibilità, ed è stato positivo. Anche con il mio nuovo agente, Johan Henkes di H2 Agency. Sono partito subito in formazione contro l’Hellas Verona. È andata bene, ma ho subìto un piccolo stiramento al tendine del ginocchio. Mi ci sono volute tre partite, ma per il resto ho giocato praticamente sempre. Diciassette partite in campionato, tre in Europa League e una in Coppa Italia”.

E questo con un allenatore che prima era d’accordo con una tua cessione. Com’è possibile?

Sembra banale, ma è il calcio. Hanno pensato: diamo a Karsdorp un’altra possibilità. E io ho mostrato tutto. La Roma ha cominciato a giocare diversamente e mi sono trovato bene, però la differenza principale è che sono al top fisicamente. Prima era stato questo il grande problema, anche al Feyenoord. Il fatto che non si è giocato per tanto tempo causa Covid non mi ha influenzato. Poi sapevo cosa aspettarmi.

Cosa intendi?

Quando all’inizio sono arrivato dal Feyenoord alla Roma, non conoscevo nessuno. Solo Kevin Strootman. Mi sono dovuto abituare al ritmo di vita, al calcio italiano, alla squadra e alla lingua. E ora ho saltato quella fase, ovviamente. Strootman e Kluivert non ci sono più, ma ora mi trovo bene in questo gruppo. Sapevo che sarei finito in un grande club e la Roma è grande. Hai visto quel video del bambino a cui viene regalata per Natale la maglia di Dzeko? Quel bimbo è stato invitato a Trigoria per incontrare Dzeko. E questo ha fatto il giro del mondo. La portata di queste cose è molto minore nel calcio olandese e lo noti come calciatore.

Sei un centrocampista esterno o un terzino adesso?

Utilizziamo un sistema che conosciamo bene con cinque uomini dietro, con gli esterni che si alzano in fase di possesso. E io lo faccio sulla destra, conosci quello che gioca a sinistra.

Leonardo Spinazzola, il giocatore che ha fatto a pezzi l’Olanda a settembre con le sue incursioni…

Quello che fa lui a sinistra, io lo devo fare a destra e questo mi si addice. La Roma prima giocava 4-3-3 e comunque conoscevo quel sistema di gioco, giocavo in quel ruolo quando ho vinto il campionato al Feyenoord. Qui è diverso, ma posso calarmi bene in questa situazione, perché mi è sempre piaciuto spingere. Nelle prime due partite non riuscivo a ‘sprintare’ per 90 minuti, ma ora non è più un problema. La condizione fisica è tutto.

Pensi a De Boer (ct dell’Olanda, ndc)?

Dovrebbe essere il contrario se vuoi arrivare in nazionale, cioè che è lui a pensare a me.

Ma?

È troppo facile dire qualcosa adesso. Per un po’ non ho dimostrato abbastanza, ma ora sono un titolare inamovibile della terza in classifica della Serie A. Dovrei gridare il fatto che io faccio parte della nazionale olandese. Ma non funziona così. Dumfries e Hateboer sono stati convocati e loro hanno fatto bene per un periodo lungo.

Non sei troppo modesto ora?

Credi?

Giochi sempre con la Roma. Certi giocatori dovrebbero essere nei pensieri del ct della nazionale, no?

Questo weekend giocheremo contro la Juventus (l’intervista è stata pubblicata il 6 febbraio, giorno di Juve-Roma) e queste sono le partite per metterti in mostra. E io ho dimostrato troppo poco per troppo tempo. Voglio continuare così e se andrà bene nei prossimi mesi allora vedremo. Non dirò niente dell’Europeo. Ci saranno tre partite internazionali e essere in nazionale è di sicuro un onore. Ma non mi piace proprio dire che è questione di tempo.

Ora vi aspettano Ronaldo e la Juventus…

Bella partita. Ora ci sono sette squadre che lottano per le prime posizioni e tra queste c’è anche la Roma. Un posto in Champions, questo è l’obiettivo. E siamo ancora in Europa League. È tanto per cui giocare, è una stagione meravigliosa.

Ma con gli stadi vuoti…

Sì, questo è davvero stancante per i club e i tifosi. Da giocatore posso abituarmi. Ci permette di avere meno tensione? Ma io non sono mai stato nervoso in campo. Di sicuro sono tempi strani, c’è poco che possiamo fare, quindi c’è più concentrazione sul calcio. È casa e allenamento. Il fatto che le cose vadano bene ci invoglia a volere di più.

Sei orgoglioso di essere andato dalla primavera del Feyenoord alla Serie A in un anno?

Orgoglio non è il termine giusto. Sapevo di poter fare bene, devi solo sperare di guadagnare fiducia e stare bene fisicamente. Ora sono in un momento in cui gioco tanto e questo mi rende sempre più forte.

Fonte: AD.nl