ULTIME DA TRIGORIA – Kumbulla ancora out, Calafiori verso il recupero

AS ROMA NEWS – Marash Kumbulla non recupera per Braga-Roma di giovedì sera: il difensore continua anche oggi a lavorare a parte e non sarà convocato per la partita di Europa League. Out anche Smalling, che oggi si è allenato individualmente.

Chi invece sembra andare verso il recupero è il terzino Riccardo Calafiori: il giovane oggi si è allenato in parte con il gruppo e sta dunque per rimettersi a completa disposizione di Fonseca in una stagione tormentata dai problemi fisici.

Per la sfida di coppa contro il Braga ci saranno almeno tre o quattro cambi di formazione: in porta potrebbe giocare Mirante, mentre in difesa Ibanez è ok. A centrocampo Diawara potrebbe concedere un turno di riposo a Villar, mentre in attacco sembrano scontati i rientri di Dzeko e Pedro dal primo minuto.

Giallorossi.net – G. Pinoli