“ON AIR!” – AGRESTI: “L’Europa League rischia di rovinare la stagione della Roma”, MAGNI: “I giallorossi hanno il dovere di superare il turno”, D’UBALDO: “Se Ibanez non ce la fa, occhio a Santon in difesa”, SAVELLI: “Blindare Veretout? Una boutade…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Non abbiamo capito che tipo di realtà ha messo in piedi Fonseca per questa squadra, che rispetto all’anno scorso ha compiuto passi in avanti enormi, a cominciare dalla valorizzazione dei giocatori, che sono stati accompagnati a Roma dal solito scetticismo. Leggo che bisogna blindare Veretout, ma io vi ricordo che il francese ha un contratto con i giallorossi fino al 2024. Ma blindare che? Sta qua… Lo voleva il Napoli? Lo sappiamo. Non c’erano le condizioni economiche? Ma non è detto che se ci fossero stati i soldi sarebbe stato venduto. Ecco perchè per me questa non è una notizia ma una boutade…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La New Balance è il nuovo sponsor tecnico della Roma. Certo, Nike e Adidas sono i Messi e Ronaldo dei marchi, ma la New Balance ha un grande appeal ed è stato fino all’anno scorso sulle maglie di club come il Liverpool…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Villar? Dicono che il Barcellona lo segue e che sta per essere convocato dalla nazionale spagnola. Fare uno scambio con i blaugrana? Io, capendoci poco o niente di calcio, Villar me lo tengo. Anche perchè Barcellona e Real a noi fino a oggi c’hanno dato solo sole… Fienga che resta altri due anni? Sarà un colpo per la bile di qualcuno…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Il Barcellona vuole Villar? Benissimo, allora tu mi dai Griezmann. Nel senso: se Villar sarà il prossimo titolare della nazionale spagnola, allora mi devi far ridere pure te… Il prossimo responsabile marketing scelto con un algoritmo? Fino a quando lo fanno con i dirigenti, a me va bene. E’ sui calciatori che la cosa mi lascia un po’ perplesso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’avversario della Roma in coppa è alla portata, questo lo possiamo dire. E’ un turno che la squadra ha il dovere di superare… Io sono contento della formazione che dovrebbe andare in campo. Pedro se sta bene è uno che dovrebbe giocare le partite più importanti, ma mi sembra sia scalato nella considerazione tecnica dell’allenatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La partita di giovedì? Se c’è una squadra favorita sull’altra quella è la Roma, e se dovessi essere eliminato sarebbe un altro meno sulla stagione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sono cambiati i rapporti di forza dentro la squadra, oggi se stanno tutti bene non sono titolare né Dzeko né Pedro. Ma la buona notizia è che se togli uno e metti l’altro, il livello è più o meno sempre lo stesso. Tranne Mkhitaryan, che mi sembra un gradino sopra tutti. Se giovedì la Roma scendesse in campo con Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, avresti comunque una signora formazione…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Dzeko giocherà sicuramente dall’inizio, è quasi una certezza. Per il resto non mi aspetto una squadra completamente diversa come succedeva nel girone di Europa Lague, ma tre o quattro cambi. Mi aspetto Diawara, Pedro, e forse anche Mirante in porta. Ibanez potrebbe riposare visto come sta, ma se dovesse mancare anche lui sarebbe una difesa inedita. Se vuoi restare a tre dietro, con Cristante centrale e Mancini potrebbe giocare Santon, visto che quel ruolo lo ha fatto già nell’Inter…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi sembra che in avanti ce ne sono di giocatori. Fonseca vede alcuni giocatori e altri meno, a centrocampo vede quei due e degli altri non gliene può fregare di meno. Ha questa idea ormai. Secondo me Diawara non lo vede proprio, secondo me fosse per lui non lo farebbe mai giocare… Davanti ha tante scelte e in coppa puoi ruotare. Sono curioso di capire quali saranno le scelte. Pellegrini deve giocare, se lo merita, Pedro lo hai visto, Mkhitaryan guai a chi lo tocca, e poi c’è El Shaarawy… ”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha tante alternative. Il problema può essere in difesa, e anche Fonseca è diventato uno che non cambia modulo manco per ordine del pretore. Ma se hai questi problemi in difesa, puoi anche cambiare modulo… I quattro cambi secondo me non intaccherebbero la squadra, considerare Pedro una riserva è una blasfemia…Dzeko idem. Io penso che a Veretout non ci rinuncerà, penso che magari farà riposare Villar per far giocare Diawara…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me l’Europa League rischia di rovinare la stagione della Roma, del Napoli e del Milan. L’Europa League è molto peggio della Champions, che si gioca martedì o mercoledì e motiva i giocatori, perchè li carica, l’Europa League invece li distrugge… Io la vedo così…”

