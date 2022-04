Comanda Cristante. Mou se lo tiene stretto: “E dicono che voglio darlo via…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa del mercato estivo e dell’arrivo del regista di cui Mou ha bisogno, la Roma si accorge di avere in casa un centrocampista in grado di far girare la squadra, di dare geometrie e sostanza alla mediana.

La rinascita di Bryan Cristante sembra coincidere con il nuovo assetto di squadra, il 3-4-2-1 che ha rinfoltito la mediana e dato più equilibrio alla Roma. Anche ieri l’ex giocatore dell’Atalanta ha saputo guidare i suoi in mezzo al campo, usando il fisico quando c’era da farlo, ma anche sapendo illuminare il gioco con delle sventagliate da applausi.

Nei giorni scorsi alcuni quotidiani avevano scritto di un Cristante messo in vendita dalla Roma dopo che il giocatore si era detto indisponibile al rinnovo del contratto. Mourinho dà una versione diversa della storia affermando con ironia: “La stampa romana dice che non mi piace e che l’anno prossimo sarà in vendita”.

Cristante ha dato l’impressione di essere dentro al progetto e anche Mou gli ha dato piena fiducia affidandogli le chiavi della mediana. Queste parole poi sembrano blindare il mediano, finito nei radar di Juventus e Milan. L’impressione è che il futuro di Cristante dentro la Roma sia ancora tutto da scrivere.

Giallorossi.net – G. Pinoli