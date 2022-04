La Roma c’è, l’Europa è più vicina

AS ROMA NEWS – La Roma c’è. Dopo il trionfo nel derby, la squadra di Mourinho resta con i piedi per terra e passa anche sul difficile campo di Marassi battendo la Sampdoria per uno a zero.

La prestazione offerta dai giallorossi non è di quelle da stropicciarsi gli occhi, a parte l’azione del gol partita che merita una menzione particolare per esecuzione e tecnica. Apprezzabile comunque la solidità offerta dalla Roma contro un avversario determinato a ottenere un risultato positivo davanti ai propri tifosi.

Ma la buona volontà di Sabiri e compagni si scontra con l’attenzione difensiva dei giallorossi. La Roma gioca con buona personalità, trova il gol del vantaggio e ha anche l’occasione di raddoppiare prima dell’intervallo, ma Abraham non approfitta come dovrebbe di un pallone gentilmente offertogli dalla retroguardia doriana.

Nella ripresa il tema tattico del match non cambia: la Roma fa la partita, rinunciando però ad affondare nella difesa blucerchiata pur avendone le opportunità. La Samp, senza combinare nulla, resta comunque in partita e nel finale tenta il classico tutto per tutto senza però riuscire a sfondare il muro giallorosso.

Il gol di Mkhitaryan basta alla Roma per ottenere il decimo risultato utile consecutivo. Numeri che evidenziano una squadra che appare in crescita nella solidità mentale e in quella tattica. Il 3-4-2-1 infatti riesce a rendere il centrocampo più folto ed equilibrato, un modulo che sembra esaltare le qualità di Cristante, anche ieri tra i migliori in campo.

La Roma raggiunge il quinto posto in solitaria, staccando l’Atalanta e mettendo di nuovo la Lazio alle spalle. Teoricamente la zona Champions sarebbe a soli 5 punti dopo il ko della Juve contro l’Inter, ma il calendario delle due squadre lascia poche speranze di un clamoroso sorpasso.

Ora testa al Bodo/Glimt: giovedì i giallorossi saranno di scena sul sintetico norvegese dove persero per 6 a 1 facendo infuriare Mourinho. Ma stavolta sarà un’altra Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini