Como, Belotti ritrova il gol e avvisa i giallorossi: “Non voglio fermarmi, nemmeno contro la Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti, attaccante del Como, è tornato al gol sabato scorso contro il Venezia, match terminato poi sul punteggio di 2 a 2. Il Gallo, che domenica prossima sfiderà la Roma, sua ex squadra, ha avvisato i giallorossi.

“Sono felice per il gol e mi dispiace per la mancata vittoria. Sento, però, che siamo sulla strada giusta e sono contento di aver messo a segno una rete importante perché la società si aspetta tanto da me. Non voglio fermarmi, nemmeno nella prossima partita contro la Roma. Essendo uno dei più esperti di questa squadra so che devo mettere in campo la mia leadership, quella che avevo ai tempi del Torino. C’è differenza tra giocare con continuità e dover determinare in uno spezzone”.

