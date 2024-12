Calciomercato Roma, Allegri corteggiato da giallorossi, West Ham e club sauditi: deciderà a fine stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Massimiliano Allegri resta molto caldo per la panchina della Roma del prossimo anno, e non solo. Il tecnico toscano, attualmente senza squadra dopo la fine burrascosa del rapporto con la Juventus, è infatti corteggiato fortemente dal West Ham e ha diversi club sauditi sulle sue tracce.

Per quanto riguarda i giallorossi, molto dipenderà dal parere che Claudio Ranieri darà ai Friedkin sulla figura ideale del tecnico su cui puntare in estate: Allegri sembra essere un profilo assai gradito all’attuale tecnico romanista, ma per convincerlo servirà un contratto ricco e investimenti sul mercato.

In queste ore però il West Ham ha avuto dei contatti con l’entourage dell’ex allenatore bianconero per capire la sua disponibilità a trasferirsi al club londinese in caso di rottura definitiva con Lopetegui. Per ora Allegri ha detto no a ogni possibilità di subentrare a stagione in corso, aprendo invece alla possibilità di accettare l’incarico il prossimo giugno. Con ogni probabilità il destino del tecnico dunque verrà deciso in estate e non prima di allora.

Fonti: Tuttomercatoweb.com / Gazzetta.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!