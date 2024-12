Calciomercato Roma: pronta un’offerta di 7 milioni più 3 di bonus per Di Cesare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina di ieri, oggi arrivano conferme dall’Italia sull’interesse forte della Roma per Marco Di Cesare, difensore 22enne del Racing Avellanda dalle chiare origini italiane che si sta rivelando uno dei migliori centrali del campionato argentino.

Di Cesare, abituato a giocare nella difesa a tre, è uno dei pilastri del suo club, vincitore della Copa Sudamericana. Arrivato a gennaio dopo essere cresciuto nell’Argentinos Junior, in questa stagione Di Cesare ha collezionato 31 presenze nelle varie competizioni prima di fermarsi per un problema al bicipite femorale. E ha conquistato Mascherano che lo convoca stabilmente nella nazionale under 23 (nell’ultima Olimpiade ha fatto coppia con Otamendi) anche se il salto con la maggiore sembra ormai imminente.

Stando a quanto racconta il portale Gazzetta.it, il Racing ha imposto una clausola rescissoria la cui cifra attuale è di 13 milioni di euro, e che salirà automaticamente a 15 milioni nel 2025. La Roma spera comunque di bruciare la concorrenza (interessate al giocatore anche Lipsia e Udinese) offrendo 7 milioni più 3 di bonus per prenderlo subito. Poi, anche in base al futuro di Hermoso corteggiato dal Real Madrid, deciderebbe se lasciarlo fino a giugno al Racing o portarlo subito in Italia e farlo crescere alle spalle di un fenomeno del reparto come Hummels.

Fonte: Gazzetta.it

