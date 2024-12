ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Braga. Dovbyk torna in gruppo, ancora out Cristante (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Aria più serena a Trigoria dopo la bella vittoria contro il Lecce. La squadra è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della partita di Europa League contro il Braga in programma giovedì (ore 18:45) all’Olimpico. Seduta regolare tutti quei calciatori che non hanno giocato in campionato o che sono subentrati nella ripresa. Per gli altri invece lavoro di scarico.

Da segnalare la presenza in gruppo di Artem Dovbyk, che non era riuscito nemmeno ad andare in panchina sabato contro i salentini per via di un attacco influenzale: giovedì il centravanti ucraino partirà titolare. Non si è visto in campo invece Bryan Cristante, che dunque non ha ancora risolto il suo problema alla caviglia e resta in forte dubbio per la gara di Europa League. Non ci sarà di sicuro Celik, fermato da un problema all’adduttore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

