COMO-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Crollo pesantissimo della Roma, battuta per 2 a 0 nel recupero dal Como, a segno prima con Gabrielloni e poi con Paz.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Giuseppe Sinigaglia per affrontare i lombardi nel match valido per la sedicesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Reattivo nelle uscite basse. Paz gli scalda i guanti nel finale di frazione, poi nella ripresa salva la porta a più riprese, ma nel recupero deve arrendersi anche lui.

Celik 4,5 – Schierato nella difesa a tre, cerca di non far rimpiangere troppo l’assenza di Mancini. Non ci riesce.

Ndicka 4,5 – Il forfait last second di Hummels lo costringe a tornare a giostrare al centro della difesa. Duella con Belotti, lo fa con risultati alterni. Nel finale però si fa colpevolmente anticipare da Gabrielloni, condannando la Roma alla sconfitta.

Hermoso 4 – Impresentabile. Una sfilza di errori a macchiare una prestazione gravemente insufficiente.

Saud 5 – Torna sulla terra dopo la serata di gloria in Europa League. Dal 61′ Mancini 4,5 – Entra per cercare di dare più solidità alla difesa, ma non ci riesce.

Konè 5 – Non al meglio fisicamente e si nota.

Le Fee 4,5 – Qualche pasticcio di troppo nel tentativo di uscire sempre palla al piede da situazioni complicate. C’è ancora tanto da lavorare. Dal 61′ Pisilli 5 – Cutrone gli sfugge nell’ultimo guizzo.

Angelino 6 – Spinge con costanza a sinistra ma la mancanza di una punta in mezzo all’area lo rende meno efficace. Nella ripresa serve un bel pallone a Dybala da buttare dentro, ma l’argentino non inquadra la porta.

Saelemaekers 5 – Ha subito sul destro la palla del vantaggio che avrebbe cambiato la partita, la sua conclusione volante però non ha fortuna e esce di un soffio. Poi si vede poco. Dal 61′ Pellegrini 5 – Non ha la forza di ridare vigore a una squadra in evidente affanno.

El Shaarawy 5 – Poco ispirato. Dal 46′ Dovbyk 4 – Inguardabile. Non gliene riesce una.

Dybala 5 – Cerca di accendere la luce lì davanti, ma stavolta il poco movimento di trequartisti e centrocampisti non gli facilita il compito. Fallisce la palla più importante nell’unica occasione da gol della ripresa. Dal 76′ Soulè sv.

CLAUDIO RANIERI 5 – Costretto a cambiare per le assenze forzate. Il forfait di Hummels gli scombina i piani. Le sostituzioni a partita in corso non riescono a evitare il tracollo finale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

