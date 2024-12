HERMOSO: “Abbiamo l’amaro in bocca, la partita ci è sfuggita di mano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Como-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Giuseppe Sinigaglia:

Che umore c’è nello spogliatoio?

“Abbiamo l’amaro in bocca. Avevamo voglia di continuare a fare bene. Avevamo l’impressione di poter segnare nel finale ma invece la partita ci è sfuggita di mano”.

Avete fatto tanti cambi di gioco. Situazione preparata con il mister?

“No, era per la situazione in campo, non era preparata. Loro concedevano il gioco sulle fasce e cercavano l’interno. Noi abbiano cercato di dominare la partita ma per farlo dovevamo essere precisi in mezzo al campo”.

