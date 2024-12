RANIERI: “Il Como aveva più voglia di vincere. Questa sconfitta ci servirà da lezione. Mercato? Non mi tirerò indietro”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Como-Roma, gara valida per la sedicesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT AL TERMINE DELLA PARTITA

Cosa non le è piaciuto?

“Primo tempo buono, nel secondo tempo loro avevano più voglia di vincere. Sul gol abbiamo sbagliato. Non siamo stati così bravi a cercare quei problemi che gli avevamo creato nel primo tempo”.

Stanchezza?

“Non mi piace accampare scuse, dovevamo avere la loro stessa voglia. Dovevamo lasciare il fioretto e usare la sciabola, interpretare la squadra in un’altra maniera e non siamo stati capaci di farlo”.

(Parla Falcao, ndr) “Fiducia piena a Claudio…”

“Grazie di cuore, Paulo”

La sconfitta fa parte del percorso? Dovbyk?

“Non sta al 100%, ma avevamo messo tante palle nel primo tempo dove non c’era nessuno. Poi, El Shaarawy aveva preso due colpi al piede. Mi ero convinto a metterlo, e invece non siamo riusciti a ripercorrere il cammino del primo tempo…”

A gennaio?

“Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, ma se c’è l’opportunità di migliorare la rosa non mi tirerò indietro nel migliorare la squadra”.

Squadra che perde sicurezza e fiducia?

“Questo no, la squadra mi era piaciuta e piano piano stavamo migliorando. Qui era una partita aperta, mi aspettavo di più nel secondo tempo. Sono stati più pronti sulle prime e seconde palle, e questo non va bene”.

Problema di atteggiamento?

“E’ prematuro. E’ una prova. Ora dobbiamo reagire, ci servirà da lezione”.

CLAUDIO RANIERI A DAZN AL TERMINE DELLA PARTITA

Il cambio di modulo può aver tolto certezze alla squadra o è stato merito del Como?

“No no, è stato merito del Como. Ha avuto più fame di vincerla. Hanno cambiato il sistema di gioco, si sono messi a 5 e c’è stato un cambio di mentalità. Parlando con i subentranti gli ho detto di fare attenzione perché è cambiata proprio la mentalità. Abbiamo sbagliato alcune cose, loro arrivavano sempre prima e questo onestamente ci ha sorpreso. Mi è dispiaciuto come è nato il gol. Peccato perché la partita mi stava piacendo e potevamo segnare entrambe”.

Stasera le è piaciuta la sua Roma?

“Mi è piaciuta, soprattutto nel primo tempo. La prestazione c’è stata, però il Como aveva quel qualcosa in più. Noi non siamo stati in grado di capire la partita ed assecondare l’arbitro, che a volte fischiava a volte no”.

La partita di Dybala da quando è entrato Dovbyk?

“Logico che quando giocano El Sharaawy e Sealemakers si ritrovano con più fluidità di gioco. Con Dovbyk dobbiamo ancora lavorare e lui deve salire di condizione, visto che da quando sono arrivato è stato male. Lasciamolo crescere e lui ci darà soddisfazioni”.

Si aspettava qualcosa in più dai cambi?

“No, l’atteggiamento era giusto ma non abbiamo capito la partita. Quando c’è da battagliare dobbiamo mettere da parte il fioretto e tirare fuori la sciabola. Dovevamo picchiare duro come facevano loro, sempre restando corretti. Abbiamo dato il 100% come loro ma non è stato sufficiente”.

Le è piaciuto Le Fée?

“Gli ho detto che deve giocare a uno o due tocchi. Non dovevamo entrare centralmente perché loro vanno forte e a volte l’arbitro non fischia, per cui dovevamo giocare a due tocchi. A volte lo ha fatto, a volte no”.

La risposta di stasera qual è?

“Positiva con qualche incertezza. Proseguiamo con la voglia di portare la Roma sempre più in alto”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

La sconfitta?

“Il Como ha fatto una grande partita, nel primo tempo è stata a favore nostro e abbiamo avuto occasioni senza trasformarle in gol. Nel secondo tempo, loro hanno cambiato sistema di gioco, sono stati più determinati, ci è venuto ad aggredire e noi non siamo stati rapidi come avevo chiesto. Complimenti al Como”.

Come si cura la mancanza di voglia di vincere?

“Si cura dicendolo e facendo vedere gli errori commessi. Non è possibile che una squadra come la Roma arriva seconda sulle prime e seconde palle, non è possibile che su alcune punizioni e calci d’angolo si è meno concentrati e attenti. Ne avevamo parlato, sapevamo che erano molti bravi a spostare palla ecc.. Quando vedi che la tua squadra non reagisce ti dispiace. Dispiace perché globalmente la prestazione c’è stata. Ho fatto i cambi dicendo a quelli che entravano che la partita era cambiata, non c’era più fioretto ma sciabola. Come atteggiamento non posso rimproverarli, ma è l’attenzione sui particolari: sulla punizione del gol abbiamo lasciato un nostro centrocampista con il loro attaccante, perché? Se ci fosse stato Vlahovic o Lukaku lo avremmo fatto? Avremmo messo un difensore con un attaccante. Sono piccoli particolari che fanno capire che devi essere sempre presente”.

Fabregas?

“È un ragazzo in gamba, sta facendo un grande lavoro qui. Sicuramente il calcio italiano gli servirà per il suo futuro perché il calcio italiano, lo sappiamo, è più difficile sotto l’aspetto tattico e si sta adattando molto bene”.

Cosa non va in questa squadra?

“C’è poco da capire, non siamo stati in grado di fare quello che avevamo fatto nelle altre partite. Dobbiamo fare i complimenti al Como e cercare di migliorare guardando tutte le mancanze di questa partita. Domani farò vedere tutte le occasioni che hanno avuto e perché. Lavorando soltanto si migliora”.

Dovbyk?

“Innanzitutto Dovbyk fisicamente non sta a posto. L’ho inserito perché nel primo tempo abbiamo messo 4-5 palloni in mezzo che bisognava toccare per fare gol e non ci siamo riusciti. El Shaarawy aveva preso due colpi sul piede e zoppicava. Ho messo lui dentro pensando di poter chiudere la partita sui cross e invece non è avvenuto. Prima cosa deve migliorare l’aspetto fisico: uno come lui se non sta bene fisicamente non è che possa aiutarti in altre maniere. E noi dobbiamo imparare a servirlo. L’ho detto dall’inizio: va servito o con palla in profondità, quando sta bene riesce a sprintare e ad andar via all’avversario, o sui cross. Quando nella ripresa c’è stato lui abbiamo fatto veramente pochi cross”.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT NEL PREPARTITA

La scelta di Le Fée dal primo minuto?

“Stiamo facendo tre partite a settimana per cui mi sembrava giusto mettere lui. I pochi minuti che ha giocato contro il Braga li ha fatti bene per cui ho voluto dare ancora una chance a lui perché mi è sembrato che ha capito quello che voglio”.

La panchina di Mancini è dovuto ad un discorso di recupero di energie?

“Si perché anche ieri mi diceva che era stanco e allora ho deciso di dargli un turno di riposo per averlo fresco per la prossima partita di campionato”.

Ancora una volta gioca Dybala prima punta con Saelemaekers ed El Shaarawy dietro. Come mai questa scelta?

“I motivi di questa scelta sono diversi. Dovbyk si sta allenando dopo l’influenza che ha avuto. Ovviamente non è al 100%, però sta facendo bene. Ho preferito rigiocare così dato che ci siamo trovati bene nelle ultime due partite”.

La Roma non vince in trasferta da 14 partite. Cosa significa questo?

“Io credo che oggi vedremo una partita con due squadre che vorranno vincere. Noi è da aprile che non si vince fuori casa, sono 8 mesi. È ora che si passi ai fatti, non possiamo più parlare, ma dobbiamo fare qualcosa di buono”.

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL PREPARTITA

Come mai Celik?

“Mancini è affaticato e volevo farlo riposare giocherà domenica contro il Parma”

Cosa si aspetta da Le Fèe?

“Mi aspetto quello che sa fare. Lui è molto pratico e là in mezzo devono giocare a uno-due tocchi”.

Come mai senza punta?

“Dipende dalle condizioni di Dovbyk. Non sta molto bene ma sta recuperando. Piano piano sarà lui al centro dell’attacco”.

Nell’ultima di Premier contro il Leicester c’era anche Fabregas che si è detto onorato di giocare contro di lei, se lo aspettava come allenatore?

“Non ti aspetti che un allenatore ci sia ancora ad una certa età. Che lui ci fosse me lo potevo aspettare, meno di me (ride, ndr)“.

