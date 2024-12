COMO PROFONDO

AS ROMA NEWS – Ma quale guarita. Al Sinigaglia la Roma compie un triplo passo indietro, sorprende per l’ennesima volta in negativo e si riscopre gravemente ammalata, battuta da un Como che ha voluto con più forza e convinzione i tre punti in palio. Ed è questo probabilmente il dato più preoccupante della partita di ieri.

I giallorossi si confermano una squadra priva di giocatori di carattere: è bastato il forfait di Hummels nei minuti precedenti l’inizio del match a rendere indifesa la squadra, tornata a somigliare maledettamente a quella orribile entità senza forma vista ai tempi di Juric. Se la prima metà di gara è stata deludente dal punto di vista dello spettacolo offerto dalle due squadre, la seconda è decisamente più allarmante: al modestissimo Como è bastato alzare l’intensità della gara per mandare in crisi una Roma piatta e confusionaria.

Svilar ha dovuto fare gli straordinari per arginare la spinta dei lombardi, che col passare dei minuti si sono resi conto di come l’avversaria fosse davvero poca cosa. E da piccola, il Como ha saputo lottare con le unghie e con i denti nel momento chiave della sfida, mentre la Roma, nella sua presunzione, ha forse pensato che le sarebbe bastato poco per riuscire a portare dalla sua parte la sfida. Peccato però che nell’unica occasione da gol creata nella ripresa, a tradire i giallorossi sia stato proprio quel Dybala che quest’anno non riesce più a fare la differenza. Nel recupero, puntuale, è arrivata la mazzata: Gabrielloni anticipa Ndicka e manda all’inferno i giallorossi, poi è Paz a chiudere i conti nelle praterie giallorosse.

Oltre alla mancanza di Hummels, è pesata davvero tanto in mezzo al campo l’assenza di Paredes: delude ancora una volta Le Fee, troppo vezzoso e privo di sostanza. Malissimo anche Hermoso, così come Dovbyk, apparso ancora una volta un corpo estraneo alla squadra, mentre Saud è tornato a mostrare i suoi limiti dopo la serata di grazia di giovedì scorso. Insomma, buona parte del mercato operato in estate ieri ha miseramente fallito.

Il fatto che la Roma non riesca a vincere fuori casa da quasi otto mesi è la fotografia disarmante di una squadra fragilissima soprattutto dal punto di vista caratteriale. La mancanza assoluta di personalità è un dato di fatto ormai acclarato, e chiunque guiderà le scelte delle prossime sessioni di mercato dovrà cercare in tutti i modi di porre rimedio a questo aspetto.

Intanto però c’è di nuovo da fare i conti con una classifica pericolante: il Como si è fatto sotto a un punto, mentre la zona retrocessione dista appena due lunghezze. E la partita di domenica prossima contro il Parma, che fortunatamente si giocherà nella confort zone dell0’Olimpico, assume nuovamente i contorni di uno scontro salvezza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

