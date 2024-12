Scatto Perrelli: adesso è in pole

AS ROMA NEWS – Il casting per il Ceo va avanti dal 22 settembre e ora c’è un nome davanti a tutti. Marzio Perrelli, attuale Executive Vice President di Sky Italia, ha infatti superato tutti i concorrenti per la poltrona di nuovo ad della Roma. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

La carica è vacante da quando Friedkin, in compagnia del fidato Shipley, ha deciso di «dimissionare» Souloukou ed è partita la caccia per una nuova figura di riferimento, dando un mandato preciso a chi doveva proporre i curricula: c’è bisogno di un italiano e di una persona che sia un punto d’unione tra la proprietà e il resto della società e non un corpo estraneo catapultato nel mondo italiano e in quello del calcio.

Per il momento il romano Perrelli, classe 1968, sembra aver bruciato la concorrenza di Fenucci, Montali, Carnevali e soprattutto Antonello, contro cui ha vinto un testa a testa serrato.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!