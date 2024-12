Rabbia Friedkin: a gennaio sarà rivoluzione, senatori a rischio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin non hanno preso per niente bene la sconfitta di Como, dopo i successi con Lecce e Braga si aspettavano tutt’altra partita. E quanto hanno visto al Sinigaglia lo considerano inaccettabile, raccontano oggi diversi quotidiani, tra cui Il Messaggero, Gazzetta dello Sport e La Repubblica.

Ieri i texani hanno preso una decisione. Fermo restando che continueranno a sostenere Ranieri al cento per cento, la proprietà è arrivata a un punto di svolta: a gennaio si cambierà, ma non ci saranno solo piccoli ritocchi. C’è bisogno di portare un’aria diversa, di cambiare la mentalità. Questo é in succo il pensiero dei due texani, che in questo momento hanno messo sul tavolo ogni opzione, anche le più dolorose.

A Trigoria non ci sarà più spazio per calciatori che non hanno la mentalità adatta a perseguire grandi obiettivi. Ci saranno cessioni, probabilmente anche eccellenti, e acquisti per salvare il salvabile. Inoltre, hanno tenuto a sottolineare che Claudio Ranieri non si tocca, né adesso né in futuro. Con lui vogliono fondare la nuova Roma.

Ed allora è facile pensare che nel mirino ci siano quei giocatori che stanno a Roma da tempo (Cristante e Pellegrini, ma anche Mancini) o due campioni del mondo come Dybala e Paredes. E altri che non stanno rendendo come Hermoso, Zalewski e Shomurodov. E poi c’è il caso Dovbyk, centravanti in crisi con cui la Roma deve ancora imparare a giocare. Insomma, a gennaio sarà un vero e proprio terremoto, con diversi calciatori pronti a cambiare maglia.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica

