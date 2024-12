COMO-ROMA, i convocati di Ranieri: out Zalewski e Cristante, torna Paredes

AS ROMA NEWS – Domani alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il match tra Como e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A, e mister Claudio Ranieri ha appena diramato la lista dei convocati.

Nell’elenco non figura Bryan Cristante, il quale è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato in occasione della partita contro l’Atalanta. Assente anche Nicola Zalewski. Presente, invece, Leandro Paredes, che aveva saltato la gara contro il Braga per influenza. Questa la lista completa dei convocati.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.

