Dybala manda di nuovo in panchina Dovbyk. Pellegrini in vantaggio su El Shaarawy

NOTIZIE AS ROMA – Squadra che vince non si cambia. Ranieri, dopo le convincenti vittorie contro Lecce e Braga, sembra intenzionato a confermare la formula senza centravanti, con Dybala come falso nove e Dovbyk ancora in panchina.

In difesa confermato il terzetto guidato da Hummels, a centrocampo, viste le assenze di Cristante e Paredes, sarà ancora Konè a guidare la mediana coadiuviato da Pisilli. Sulle fasce Celik recupera ma a destra tutti i giornali puntano ancora su Saud, con Angelino a sinistra.

In attacco Dybala è favoritissimo nel ruolo di unico riferimento avanzato. Certo di una maglia anche Saelemaekers, mentre l’altro trequartista dovrebbe essere il redivivo Pellegrini, in vantaggio su Saelemaekers. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala.

IL ROMANISTA

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; El Shaarawy, Saelemaekers; Dybala.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Humels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; El Shaarawy, Pellegrini; Dybala.

