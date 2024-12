Roma e Ranieri, prove di risalita: a Como per rompere il tabù delle trasferte

AS ROMA NEWS – Era primavera, c’era Daniele De Rossi in panchina e la Roma sperava ancora di centrare una piazza Champions: 25 aprile, si giocava a Udine l’ultimo spezzone di gara (18′ 30″), interrotta undici giorni prima per l’incidente a Ndicka. Quella, 0-1, gol di Cristante è stata l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico.

Sono passati otto mesi, scrive oggi Il Messaggero. A secco per dieci partite di campionato, più quattro in Europa League. L’ultima volta, in A, che ha giocato più gare esterne di fila senza vincerne neanche una è stata tra dicembre 1999 e maggio 2000 (11). Ranieri a Como vuole dare una svolta alla stagione e mettere da parte definitivamente l’incubo di una retrocessione che in parte era entrato nell’anima di questi calciatori.

Il tecnico, che già ha trovato una svolta da un punto di vista del gioco, cerca la sterzata nei risultati: l’obiettivo è arrivare all’ultima dell’anno, a San Siro con il Milan, con un mini filotto di successi utile per gli obiettivi e per l’autostima. La rosa è quasi al completo: mancheranno per la sfida del Sinigaglia, Cristante e Paredes, quest’ultimo dato ancora per febbricitante. Ci sarà Pisilli al fianco di Koné. Vedremo se Ranieri darà continuità anche a capitan Pellegrini, che non segna da maggio, a Bergamo contro l’Atalanta, inutile rete su rigore, mentre su azione, dallo scorso 17 marzo.

A insidiare Lorenzo c’è El Shaarawy, per loro è pronta la staffetta, come per Dybala e Dovbyk. Nella prima del nuovo anno, il derby contro la Lazio, capiremo di che pasta è fatta la Roma. E forse avremo una schiarita pure sul nome del nuovo allenatore, su cui Ranieri già sta lavorando. L’Europa League è ancora lontana, la Champions quasi irraggiungibile. Sarebbe un miracolo, anche per un uomo abituato alle rincorse come sir Claudio. Che un miracolo, per tanti, lo ha fatto con Saud AbduIhamid.

Fonte: Il Messaggero

