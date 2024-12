Dall’obiettivo Beto al sogno Zirkzee: il mercato di gennaio disegnato dal nuovo allenatore

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Attaccante e terzino destro saranno le due priorità in casa Roma per il prossimo mercato di gennaio. Anche se Saud sta dando segnali incoraggianti, su quella fascia i giallorossi non possono sentirsi al sicuro, e per questo devono cominciare a costruire qualcosa di importante sugli esterni.

A sinistra, se Ranieri continuerà a utilizzare il 3-5-2, oltre a Angelino, il tecnico potrebbe contare anche su Saelemaekers, Zalewski ed eventualmente El Shaarawy, che però vede meglio come trequartista offensivo che non come esterno a tutta fascia. Teoricamente però anche il belga preferisce giocare più avanti, e il polacco è ormai prossimo ai saluti, per cui anche su quella fascia saranno necessari interventi.

Detto di Devyne Rensch, 21 anni dell’Ajax, come obiettivo primario (l’olandese è un terzino destro che può giocare anche a sinistra), scaldano meno il cuore i nomi di Zappa del Cagliari e Delprato del Parma, mentre Kilian Sildillia, 22 anni, del Friburgo è un nome al vaglio. In attacco piace Raspadori del Napoli, che potrebbe essere utile sia come vice Dovbyk che come seconda punta da affiancare all’ucraino. Beto dell’Everton è invece il sostituto ideale per ruolo, e grazie ai Friedkin è possibile un affare in prestito che accontenterebbe entrambi i club.

Il sogno per l’attacco del futuro è invece Joshua Zirkzee, 23 anni, che dopo aver fatto le fiamme lo scorso anno con il Bologna ha completamente fallito il passaggio in Premier League, tanto da meritarsi la nome di “bidone” dai supporters del Manchester United. I costi sono proibitivi, ma sarebbe l’attaccante ideale per una Roma di livello. Molto, se non tutto quello che verrà deciso sul mercato, dipenderà dal nome del prossimo allenatore: in caso di scelta top, anche le strategie e gli obiettivi cambieranno di conseguenza.

Giallorossi.net – G. Pinoli

