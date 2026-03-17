Como-Roma, Massa prende il voto più alto dalla CAN: “Direzione eccellente”

Non è solo una questione di singole partite o di episodi contestati. È il sistema di valutazione degli arbitri, nel suo complesso, ad essere finito nel mirino. E i numeri che emergono nelle ultime ore alimentano un dibattito che va ben oltre la singola decisione sul campo, scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il meccanismo con cui vengono giudicati i direttori di gara è già nella bozza del programma della nuova PGMOL all’italiana — un nuovo tavolo tecnico è atteso dopo il Consiglio Federale del 19 marzo — ma indipendentemente dall’esito della rivoluzione voluta da Gravina, si tratta di un sistema che, secondo molti, va riformato senza attendere oltre. Il caso più recente, e più clamoroso, riguarda la valutazione assegnata a Massa, arbitro di Como-Roma.

L’Osservatore arbitrale della Commissione Arbitrale Nazionale (CAN) gli ha attribuito un 8.70, che secondo le tabelle interne equivale sostanzialmente al massimo ottenibile. La motivazione ufficiale recita: “Ha arbitrato in maniera eccellente. Prestazione di alto livello. Ha diretto bene una gara difficile per contesto e/o episodi valutati nel modo giusto e risolti brillantemente. Ha mostrato grande personalità — Conduzione tecnico disciplinare eccellente… sbavature insignificanti in una direzione di gara di qualità.”

Peccato che chiunque abbia rivisto la partita — soprattutto nella fase successiva al secondo giallo mostrato a Wesley — farebbe fatica a riconoscere quella descrizione nelle immagini.

Non è un caso isolato. Pochi giorni prima aveva fatto rumore il voto di 18.50 assegnato da Gervasoni — vice di Rocchi e responsabile VAR — all’arbitro Manganiello dopo Inter-Atalanta: in sostanza, una valutazione positiva nonostante un rigore non fischiato che, secondo molti osservatori, era tutt’altro che dubbio.

Il punto non è accanirsi su singoli episodi, ma capire come sia possibile che un sistema di controllo interno produca valutazioni così distanti dalla percezione comune — e, soprattutto, dalle immagini. Finché chi giudica gli arbitri continuerà a farlo con questi criteri, ogni riforma rischia di restare sulla carta.

Fonte: Corriere dello Sport