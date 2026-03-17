Malen senza alternative: ecco come Gasp pensa di gestirlo

Per inseguire la Champions servirebbe moltiplicare Donyell Malen. È lui, oggi, il riferimento offensivo più incisivo della Roma, l’uomo che sta facendo la differenza sotto porta con numeri pesanti: 7 gol in 10 presenze in giallorosso.
Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il problema non è il rendimento, ma la gestione. Gian Piero Gasperini, da sempre abituato a valorizzare i centravanti, sa bene di non poter spremere oltre misura il suo attaccante. Da qui la necessità di dosarne minuti ed energie per evitare infortuni nel momento decisivo della stagione.
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Un segnale chiaro si è visto anche nell’ultima gara: nonostante il risultato ancora in bilico, il tecnico ha scelto di sostituire Malen, inserendo Robinio Vaz per evitare rischi in una partita particolarmente intensa. Il punto è che le alternative sono ridotte al minimo. Il giovane Vaz rappresenta al momento l’unica opzione concreta nel ruolo, insieme al baby Antonio Arena, che però deve ancora completare il proprio percorso di crescita. Una situazione resa ancora più complicata dagli infortuni di Artem Dovbyk e Evan Ferguson, entrambi fuori dai giochi.
Senza reali alternative, la strategia appare già definita: Malen sarà il perno offensivo fino a fine stagione, con minutaggi calibrati per mantenerlo efficiente. L’idea è chiara, così come il rischio: sfruttare al massimo la sua presenza in campo, confidando che anche una porzione limitata di gara possa bastare per indirizzare il risultato.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Che devi gestire? Se questo non gioca siamo finiti.
Sempre in campo e basta.
Gestire quelli dietro e di fianco e fare si che gli arrivino tre palloni a partita, uno lo mette dentro.
in base all’esito di giovedi, puntare tutto sull’europa.
la champions è andata dal 3-1 coi gobbi.
inutile girarci intorno.
❤️🧡💛
La CL è oggettivamente molto difficile, ma puntare esclusivamente sulla EL non paga e lo abbiamo visto con Mourinho in panchina, basta una partita storta, un torto arbitrale e butti tutto alle ortiche. Ma se si deve andare in gestione, meglio in campionato che in EL
io considererei pure Arena un po’ di più…
ci sto pensando da un po’ anche io, quando è entrato ha fatto bene
Santo Malen Subito.
Secondo articoletto pietistico della Gazzetta sulla situazione della Roma. Ovvietà e luoghi comuni come se piovesse. Alla fine non vale la pena di commentare: la tutela dei brand ha raggiunto i suoi obiettivi mentre i nostri limiti sono emersi. Lasciateci in pace, senza condiscendenza (compiaciuta). Della vostra non abbiamo alcun bisogno…
Incrociamo le dita e speriamo bene 🤞 Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
La Gazzetta a scoperto l’acqua calda
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