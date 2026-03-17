Da Koné a Mancini: gli highlander non rendono più

La coperta è corta, le rotazioni ridotte e gli infortuni continuano a incidere. Ma non è solo una questione numerica. Nella fase complicata che sta attraversando la Roma pesa anche il rendimento in calo di alcuni uomini chiave, quelli che hanno sostenuto il peso della stagione fin dall’inizio.
Tra i giocatori più utilizzati — i cosiddetti “highlanders” — si registra oggi una flessione evidente. Calciatori sempre presenti, spremuti al massimo per mesi, che ora sembrano pagare il conto in termini di brillantezza e continuità.
Il caso più emblematico è quello di Manu Koné. Dopo un avvio di stagione da protagonista, il centrocampista francese appare lontano dalla sua versione migliore. Anche nell’ultima uscita ha commesso errori insoliti, segnale di una condizione non ottimale. I numeri spiegano bene il contesto: 2.581 minuti complessivi tra campionato e coppe, un carico tra i più alti della rosa.
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Davanti a lui, per minutaggio tra i giocatori di movimento, ci sono Gianluca Mancini (2.998), Zeki Çelik (2.880), Bryan Cristante (2.841), Evan Ndicka (2.693) e Wesley (2.629). Un gruppo ristretto, ma fortemente sollecitato, che oggi mostra segni evidenti di affaticamento.
Non è solo Koné, infatti. Anche Lorenzo Pellegrini, Mile Svilar e lo stesso Mancini stanno vivendo un momento meno brillante rispetto ai mesi precedenti. A questi si aggiungono Mario Hermoso, rientrato da poco dopo un infortunio, e Çelik, tornato recentemente su livelli meno affidabili dopo un periodo positivo.
Il difensore turco, tra l’altro, ha dovuto fare i conti anche con un affaticamento muscolare, ora apparentemente superato. Resta però la sensazione di una squadra che, nei suoi uomini più utilizzati, stia progressivamente perdendo freschezza.
Il calo degli “highlanders” non è l’unica spiegazione del momento della Roma, ma rappresenta un fattore concreto. La lunga esposizione e i tanti minuti accumulati iniziano a pesare, incidendo su prestazioni e rendimento complessivo.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
kone’ era infortunato su non sono loro i problemi ma le alternative
Hanno giocato sempre i stessi perché le riserve non sono all’altezza . Non è difficile . Tzimikas rensch zaragoza el shaarawy el aynaoui più i giovani vaz e venturino…società arrivata al capolinea
Ndicka, Wesley e Svilar non mi sembrano tanto appannati; uno si è fatto pure la coppa, l’altro non si ferma da un secolo.
Pellegrini non appannato non lo ricordo, salvo qualche azione.
Cristante ha 31 anni, le gioca tutte contro ragazzi di 22…
Mancini maschera la sua lentezza con posizione e tanta garra, forse non basta più, perche manco lui è un pischello
Kone, boh, grande atleta, ma i piedi proprio…
E, comunque, se davvero sono cosi cotti, perchè non facciamo giocare i ragazzi? Peggio de questi la vedo dura. Che possono fare oltre che perdere 10 partite, una ogni tre?
EA è sparito, Pisilli nel momento migliore e nella partita piu importante è finito in panca.
La fiducia nei ragazzi come Venturino e Vaz (anche se pare piu indietro) è stata tale che ha messo Elsha, che per un lampo ha generato il rigore, vero. Ma poi che ha fatto?
Ed il centravanti della primavera, dato che siamo corti in attacco, proprio non è convocabile, è escluso dalla lista?
Si ha la pessima sensazione che sia tutto casuale, che si sia arrivati nelle prime te solo perchè eravamo perfetti in difesa e Svilar sovrumano.
Tutto girava oltre la perfezione dietro.
Davanti il nulla ma anche perchè il centrocampo non inventa mai nulla.
Poi, per un colpo abile, è arrivato Malen ma intanto dietro tutto ha mollato.
Questi sono, con queste teste, non credo sia un problema di fisico, soprattutto nei “leader”. Incluso quello in panchina.
Che poi noi si possa essere una specie di Leicester dove l’allenatore in la con gli anni, che ha vinto poco o niente, riesca a far vincere una squadra che ha davvero vinto molto poco, lo si spera, a partire da giovedi, ennesima partita decisiva.
Ma, come a Como, ti aspetti gente assetata di sangue, oltremodo contro il Bologna che, decisamente non è il Como.
Riusciranno i nostri eroi a ripagare affetto e soldi che mettiamo tutti sul loro capace piatto???
In questa stagione ci sta capitando di tutto, un intero reparto costato milioni di euro completamente fuori da tre mesi. Direi un caso abbastanza unico nella storia del calcio, almeno della nostra storia. Come accade da tanto tempo a Marzo è tempo di scelte e il campo sta scegliendo per noi: Campionato o Coppa? Giovedì lo sapremo.
Nel frattempo Forza Roma Sempre.
il prossimo anno serve un giocatore di qualità in mezzo al campo. Tutto dipenderà dal Piazzamento finale perché senza Champions la vedo dura trattenere Konè…
A me sinceramente piace molto PERRONE del Como che in coppia col francese sarebbe perfetto. Per lui sacrificherei El Aynaoui se veramente il Real offrisse oltre 30ml x andarmi poi a prendere oltre l’argentino un altro Centrocampista giovane tipo Douath.
L’aggressione alta, la sistematica conquista, con ripartenza, delle seconde palle, gli anticipi, le verticalizzazioni (giocando la palla a 1-2 tocchi), coi movimenti in avanti di 2-3 giocatori, sono scomparsi. E questo spiega anche l’affanno di Svilar, che si ritrova l’area piena con una facilità inquietante.
Può essere che sia affaticamento o, semplicemente, effetti “stagionali” di come è stata impostata la intensa preparazione iniziale.
E’ vero che gli infortuni hanno costretto a limitare le rotazioni, e che la rosa si è rivelata pericolosamente corta. Ma pure che Koné è stato fuori un mese e EA in Coppa d’Africa.
Mancano gli attaccanti e quelli che dovrebbero servirli sono fuori condizione.
Peraltro Pellegrini non è mai entrato in condizione, se così la vogliamo chiamare, ed è un discorso a parte (da anni).
Verosimilmente si riprenderanno nelle prossime settimane. Ma non può più bastare il 35% delle sconfitte (di cui 6 nel solo girone d’andata) pesano ormai troppo.
Tutte le squadre hanno dei cali. Ma quelle che lottano per il vertice, in periodi simili, vengono “protette”. La Roma no, anzi.
E, a questo punto, nessuno nutre ragionevolmente più grandi aspettative. Alla Gazzetta possono essere soddisfatti e tranquilli…
chiedere ai Friedkin,prego
Hanno tra i 20 e i 30 anni e quindi nel pieno della maturità fisica di un calciatore. Quindi sulla stanchezza ho qualche dubbio, credo che possono pesare di più un tipo di gioco fatto non con gli interpreti giusti che possono penalizzare i rendimenti di alcuni singoli, poi c’è anche che fisiologicamente sono sempre esistiti cali di rendimento durante un campionato, poi il non coraggio nell’utilizzo più continuativo di alcuni giovani e poi le assenze dovute a infermeria sovraffollata che forse sono figlie del tipo di gioco.
Normale fase di calo a marzo che le squadre di Gasperini hanno solo con la differenza che all’Atalanta gli aveva fatto una panchina adeguata e noi no.
Cmq se vi saranno probabilità sconvolgimenti nella panchina del Napoli o dell’Inter non vedremo Gasperini il prossimo anno.
Così tanti tifosi potranno vedere magari il ritorno della romanità di DDR..uno che sapeva stare al posto sui senza protestare per il mercato e se gli dicevano che ci volevano 10 anni per andare in Champions stava zitto ed incassata lo stipendio. Sto nordica che viene qua a Roma a voler vincer3 subito!! ma come si permette?? ma tornasse a Bergamo con la sua Champions
Io invece penso che piuttosto di stare a sindacare su chi ad oggi il suo lo ha sempre fatto, risultando comunque un punto fermo nello schieramento in campo, punterei su coloro che hanno influenzato e non poco la posizione in classifica.
Non dimenticando l’assurdo arbitraggio a Como ed il post che sottolineava che al Como gli insegnano a simulure i falli che di per sé varrebbe la sospensione, ma la serie A ormai è una pagliacciata, non dobbiamo dimenticare tutti i punti che la mediocrità di Ferguson, Dovbyk e altri ci hanno fatto perdere sul campo.
Perché la realtà è anche questa, abbiamo impiegato mesi per risollevare un attacco inesistente e chiedendo ad altri di compensare l’insufficienza palese di altri giocatori e adesso ci lamentiamo che sono più stanchi?
A fine stagione ci sarà l’ennesima rivoluzione della rosa perché tanti nomi se ne andranno, ecco evitiamo di rifare sempre gli stessi errori se vogliamo stare in alto in classifica e non venirci a raccontare sempre le stesse cose sul finale di stagione per errori che ha commesso in primis la Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.