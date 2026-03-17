Da Koné a Mancini: gli highlander non rendono più

La coperta è corta, le rotazioni ridotte e gli infortuni continuano a incidere. Ma non è solo una questione numerica. Nella fase complicata che sta attraversando la Roma pesa anche il rendimento in calo di alcuni uomini chiave, quelli che hanno sostenuto il peso della stagione fin dall’inizio.

Tra i giocatori più utilizzati — i cosiddetti “highlanders” — si registra oggi una flessione evidente. Calciatori sempre presenti, spremuti al massimo per mesi, che ora sembrano pagare il conto in termini di brillantezza e continuità.

Il caso più emblematico è quello di Manu Koné. Dopo un avvio di stagione da protagonista, il centrocampista francese appare lontano dalla sua versione migliore. Anche nell’ultima uscita ha commesso errori insoliti, segnale di una condizione non ottimale. I numeri spiegano bene il contesto: 2.581 minuti complessivi tra campionato e coppe, un carico tra i più alti della rosa.

Davanti a lui, per minutaggio tra i giocatori di movimento, ci sono Gianluca Mancini (2.998), Zeki Çelik (2.880), Bryan Cristante (2.841), Evan Ndicka (2.693) e Wesley (2.629). Un gruppo ristretto, ma fortemente sollecitato, che oggi mostra segni evidenti di affaticamento.

Non è solo Koné, infatti. Anche Lorenzo Pellegrini, Mile Svilar e lo stesso Mancini stanno vivendo un momento meno brillante rispetto ai mesi precedenti. A questi si aggiungono Mario Hermoso, rientrato da poco dopo un infortunio, e Çelik, tornato recentemente su livelli meno affidabili dopo un periodo positivo.

Il difensore turco, tra l’altro, ha dovuto fare i conti anche con un affaticamento muscolare, ora apparentemente superato. Resta però la sensazione di una squadra che, nei suoi uomini più utilizzati, stia progressivamente perdendo freschezza.

Il calo degli “highlanders” non è l’unica spiegazione del momento della Roma, ma rappresenta un fattore concreto. La lunga esposizione e i tanti minuti accumulati iniziano a pesare, incidendo su prestazioni e rendimento complessivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport