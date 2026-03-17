Roma, cambio ai vertici dell’area legale: Chiara Gentile sostituisce Vitali

Novità nella struttura dirigenziale della Roma, in particolare nell’area legale. Come riportato da Il Messaggero, il club giallorosso ha affidato il ruolo di legal & compliance director a Chiara Gentile.

La giurista arriva da Multiversity Group, dove dal 2022 ha ricoperto l’incarico di chief legal & compliance officer e head of legal del gruppo controllato da CVC Capital Partners. In questa veste si è occupata, tra le altre cose, di governance, operazioni societarie e programmi di compliance.

Il suo percorso professionale include anche una lunga esperienza di oltre dodici anni alla guida del dipartimento legale di Birra Peroni, oltre a incarichi ricoperti in Hertz Italia, Bristol Myers Squibb e SACE. Gentile prende il posto di Lorenzo Vitali, che lascia così la guida della direzione legale del club capitolino.

Fonte: Il Messaggero