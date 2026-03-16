FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 16 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Como-Roma: le pagelle dei quotidiani

La Roma cade a Como e i giudizi dei quotidiani evidenziano luci e ombre. Tra i peggiori figurano Rensch (4.57), Koné (4.92) e Hermoso (4.92), mentre i migliori sono El Shaarawy (6.07) e Malen (6.00). Svilar alterna parate decisive e errori nei gol subiti (5.64). Gasperini resta insufficiente (5.07) in una squadra che appare irriconoscibile, condizionata da infortuni e scelte discutibili.

Ore 9:30 – Bologna, ansia Skorupski verso la Roma

Vittoria in trasferta per il Bologna al Mapei Stadium, ma nel finale preoccupa Skorupski, uscito malconcio per un problema ai flessori dopo un’uscita decisiva all’87’. Il portiere ha chiuso la gara stringendo i denti con la coscia fasciata, ma la sua presenza giovedì contro la Roma è ora in dubbio. Problemi anche De Silvestri e Moro. (Quotidiano Sportivo)

Ore 8:30 – Torna Ndicka, si ferma Celik

La Roma si gioca molto nei prossimi giorni: il 4° posto si complica dopo l’ultimo ko, ma giovedì all’Olimpico c’è il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna dopo l’1-1 dell’andata. Gasperini prepara la sfida con infermeria ancora piena: Soulé verso il rientro dopo la sosta, da valutare Celik per un problema al polpaccio, mentre Ndicka tornerà titolare in difesa. (Il Romanista)

Ore 7:45 – Dieci ko in 29 giornate: record dal 2013

Con il ko di Como salgono a 10 le sconfitte della Roma di Gasperini in 29 giornate, un dato che non si registrava dalla stagione 2012-13 (anno chiuso al sesto posto). I giallorossi hanno spesso pagato i minuti finali e lo scarso rendimento sui calci piazzati, come confermato anche dal gol subito nel finale a Como. (Il Tempo)

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