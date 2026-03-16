Calciomercato Roma: Juventus e Napoli su Pisilli. Rifiutata offerta di 20 milioni dal Tottenham

Il nome di Niccolò Pisilli inizia a circolare con sempre maggiore insistenza anche in chiave mercato. Il centrocampista classe 2004 della Roma, infatti, sarebbe finito nel mirino di diversi club di primo piano.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sulle tracce del giovane giallorosso ci sarebbero Juventus e Napoli, che starebbero seguendo con attenzione la sua crescita e il suo rendimento.

L’interesse però non si limita alla Serie A. Anche dall’estero arrivano segnali: il Tottenham starebbe infatti valutando l’ingresso nella corsa al centrocampista. Sempre secondo le indiscrezioni, durante l’ultima sessione invernale di mercato la Roma avrebbe già respinto un’offerta di circa 20 milioni di euro per il cartellino del ventunenne.

Con l’avvicinarsi della prossima finestra estiva, dunque, la concorrenza per Pisilli potrebbe intensificarsi, con diversi club pronti a muoversi per assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama giallorosso.

Redazione GR.net