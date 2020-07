Compleanno As Roma, festeggiamenti per tutta la città: “Sei la torcia che ci illumina la via” (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Centinaia di tifosi giallorossi si sono radunati sotto le finestre di quella che è stata la prima sede storica della Roma, in via degli Uffici del Vicario 35 per celebrare il 93esimo compleanno della Roma.

Altri tifosi hanno esposto uno striscione sotto al Colosseo: “Sei la torcia che ci illumina la via”, ma lo spettacolo più suggestivo si è visto a Piazza di Spagna con l’intera scalinata tinta di giallorosso.

C” stato anche qualche sfottó per i cugini biancocelesti: “2019/20 Lazio tampone d’Italia”, il testo di uno striscione esposto al Colosseo.