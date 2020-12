Con Fonseca e Pinto ora la Roma fa la spesa in Portogallo

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma sembra aver spostato il suo radar sul Portogallo. Non a caso la patria di Paulo Fonseca e Tiago Pinto, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del club giallorosso.

Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, uno dei profili finiti al vaglio della Roma è quello di Otavio, trequartista brasiliano che gioca in Portogallo, e più precisamente nel Porto. È un giocatore che piace anche in virtù dell’età (26 anni a febbraio) e del contratto, in scadenza nel giugno 2021.

E anche per la porta invece il profilo ideale, scrive il Corriere dello Sport, è un calciatore portoghese, che però gioca in Spagna: si tratta di Rui Silva del Granada. L’estremo difensore classe ’94 – in scadenza a giugno – piace anche all’Inter, alla ricerca di un sostituto di Samir Handanovic.

Fonte: Corriere dello Sport