Tutti pazzi per Villar: Totti lo vuole con sé, Luis Enrique ci pensa e in Spagna già si mordono le mani…

AS ROMA NOTIZIE – Tra le sorprese più belle di questo 2020 in casa Roma c’è sicuramente Gonzalo Villar, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini). Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio dall’Elche, si sta dimostrando uno degli acquisti più azzeccati dalla passata proprietà romanista.

Non è un caso che in Spagna si stiano già mordendo le mani: in tanti si chiedono come sia stato possibile per le big della Liga lasciarsi sfuggire un talento del genere. Intanto, dopo le belle prestazioni in giallorosso e con la maglia dell’under 21, ora è addirittura Luis Enrique a pensare a lui per una convocazione nella Nazionale maggiore.

Ma non basta. Su Villar, che ormai sembra destinato ad affiancare Veretout nella formazione titolare della Roma, è finito anche il mirino di Francesco Totti: l’ex capitano giallorosso è rimasto impressionato dalle qualità del regista spagnolo e vorrebbe metterlo sotto contratto con la sua agenzia. Prima di Natale i due sono stati a pranzo insieme, possibile preludio di una futura collaborazione.

Fonte: Corriere della Sera