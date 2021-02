Con i Friedkin lo stadio sarà davvero della Roma. Nuovo progetto presentato entro l’anno, 18 le aree da valutare

AS ROMA NEWS – A Trigoria si sono tolti un peso. Dopo l’annuncio dell’addio al vecchio progetto dello stadio di Tor di Valle, diventato irrealizzabile per una serie di motivi (cambi di progetto, inchieste, traffico, infrastrutture, Covid), ora i Firedkin vanno veloci e hanno intenzione di presentare un nuovo progetto entro il 2021.

Il nuovo stadio sarà più piccolo (circa 40 mila posti), non saranno annesse torri, uffici o altro, il progetto sarà “green” e sostenibile. Ma soprattutto sarà situato in una zona più centrale di Roma, e quindi più facilmente raggiungibile dai tifosi, senza la necessità di costruire ponti o altre strutture. La novità più importante è che lo stadio sarà di proprietà della Roma, e non in affitto dal costruttore, come sarebbe stato a Tor di Valle.

In settimana è previsto un incontro con la giunta Raggi per individuare l’area. I 5 Stelle hanno un dossier con 18 aree da valutare: oltre a Tor Vergata, Ostiense e Fiumicino, occhio anche all’Eur e la zona Palmiro Togliatti. Impossibile invece la soluzione Flaminio per una questione di vincoli insuperabili.

Ottimismo sui tempi di realizzazione: progetto e studio di fattibilità saranno pronti entro il 2021, poi due anni per l’iter burocratico e altri due per la realizzazione, in modo da inaugurare lo stadio della Roma entro il biennio 2025-2026.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera