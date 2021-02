Ora Parnasi e Vitek vogliono portare in tribunale la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il dietrofront piuttosto improvviso dei Friedkin sul progetto di Tor di Valle, arrivano le prime reazioni da parte dei soggetti interessati alla costruzione dello Stadio e non sono per niente positive.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Magliaro), Luca Parnasi, proprietario dei terreni dove sarebbe dovuto sorgere l’impianto, è deciso a portare il club giallorosso in tribunale per chiedere conto dell’improvvisa marcia indietro operata dalla nuova proprietà.

E non è da escludersi, prosegue il quotidiano romano, che anche l’immobiliarista Radovan Vitek, in trattativa con Parnasi per l’acquisto dei terreni e del progetto, possa unirsi alla causa contro la società capitolina.

La Roma è a conoscenza di questo rischio ma da Trigoria, fa sapere l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), non fanno drammi anche perchè i terreni in questione sono pignorati per 1,2 milioni di euro e nella lettera inviata al Comunque la società espone diverse criticità. La storia, comunque, non dovrebbe finire qui.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport