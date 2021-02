Roma all’esame di maturità. Fonseca prova Fazio e si affida a Mkhitaryan

NOTIZIE ROMA CALCIO – E’ la notte della verità per la Roma. Stasera i giallorossi affrontano il Milan dopo il passo falso di Benevento e hanno la grande occasione per dimostrare di essere in grado di battere anche le big del nostro campionato.

Quest’anno i giallorossi non sono mai riusciti ad andare oltre un pari contro le squadre che la precedevano in classifica, uno di questi è stato proprio a San Siro contro i rossoneri. Stavolta però la Roma gioca tra le mura dell’Olimpico, dove sta facendo numeri importanti: la squadra è carica ed è convinta di poter finalmente infrangere questo tabù.

Da sciogliere un dubbio in difesa: Kumbulla è recuperato, ma non è ancora al 100% e per questo motivo potrebbe non giocare titolare. Ne è convinto Il Tempo (F. Biafora) che rivela come l’albanese stasera partirà dalla panchina. Al suo posto è pronto Fazio, che ieri è stato provato al fianco di Mancini e Cristante da Fonseca.

In attacco tornano dal primo minuto Pellegrini, voglioso di riscatto dopo l’errore dal dischetto in coppa, e soprattutto Mkhitaryan: in assenza di Dzeko è l’armeno il top player a cui Fonseca si affiderà per scardinare la retroguardia rossonera. “Sarà una grande sfida tra Ibra e Mkhitaryan – ha riflettuto il mister in conferenza stampa – entrambi stanno facendo una grande stagione, è davvero difficile stabilire chi dei due sia più decisivo per la propria squadra“. Il tecnico ha provato a levare un po’ di peso dalle spalle di Borja Mayoral, passandolo su quelle più robuste dell’armeno, che di certo non soffre timori reverenziali nei confronti dell’avversario.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport