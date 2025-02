Con il Parma si scaldano i nuovi: scalpita Nelsson, pronto Salah-Eddine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Europa conta, ma la Roma prima di pensare al Porto deve continuare a fare bene in campionato. Domani alle 18 c’è la sfida col Parma, battuto con un netto 5-0 all’andata. Il primo rebus è legato al sostituto di Dybala. Ballotaggio tra Baldanzi e Soulé. Il primo è stato tra i migliori in campo al Do Dragao.

Hummels, ieri in gruppo, e ancora in dubbio. Ranieri è stato chiaro giovedì: “Non è quello dell’inizio del mio percorso”. La prestazione di Milano ha fatto suonare un campanello d’allarme. Scalpita Nelsson per l’esordio del 1′. Anche Salah-Eddine potrebbe giocare la sua prima gara da titolare per concedere un turno di riposo ad Angeliño. Lo spagnolo in stagione ha saltato una sola partita.

A destra spazio a Saelemaekers che non sarà a disposizione contro il Porto. In mezzo al campo nuova chance per Gourna-Douath per giocare al fianco di uno tra Paredes e Koné. Cristante è fuori per squalifica anche in campionato. Davanti si scalda Shomurodov per prendere il posto di Dovbyk. La Roma dopo una serie di tredici trasferte senza vincere ha trovato due successi di fila in Serie A con Udinese e Venezia. I giallorossi non vincono tre match di fila fuori casa da quasi un anno. A Parma Ranieri non vuole cali di tensione.

Fonte: Il Messaggero