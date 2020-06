Con Petrachi nasce la Roma classe ’98

ULTIME NEWS AS ROMA – Non è un mistero che Gianluca Petrachi abbia una leggera predilezione per i classe 1998, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida). Lo si è visto soprattutto lo scorso gennaio, quando il direttore sportivo ha puntato forte su tre calciatori tutti dello stesso anno: Villar, Perez e Ibanez.

E non si fermerà qui. Il ds ha messo nel mirino anche Nahuel Bustos, centravanti argentino del Talleres che guarda caso è anche lui un classe ’98. Sull’argentino c’è però molta concorrenza anche in Italia con Milan e Atalanta, ma la Roma si è mossa prima ed è in vantaggio sulle dirette rivali.

Nasce così la Roma dei 22enni. Villar, Perez, Ibanez ed eventualmente Bustos saranno i calciatori del futuro di questo club. Il difensore ha conquistato Fonseca per la sua personalità, i due spagnoli hanno già avuto modo di colpire positivamente grazie alle loro qualità. E Bustos potrebbe presto fare parte della classe dei 98 che sta nascendo a Trigoria.

Fonte: Corriere dello Sport