Pallotta ottiene l’appoggio di Goldman Sachs e prepara il nuovo piano per la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta prova a guardare avanti dopo aver detto no alla nuova proposta al ribasso di Friedkin. Stando a quanto scrive oggi il quotidiano “Il Romanista” (D. Lo Monaco), il presidente del club giallorosso è tornato in sella perché ha valutato poco conveniente svendere le sue azioni in piena crisi pandemica.

E grazie al supporto che gli ha rinnovato la Goldman Sachs, e a quanto pare non solo per l’aumento di capitale che a questo punto dovrà sottoscrivere per intero, adesso Pallotta è consapevole che potrà andare avanti almeno fino al prossimo orizzonte temporale per la futura cessione: fine 2020, inizio 2021, in pratica un anno dopo rispetto ai tempi in cui era stata concordata la vendita del pacchetto delle azioni a Dan Friedkin.

La nuova proposta del texano si aggirava intorno ai 500 milioni, 300 in meno di quanto offerto prima che il Covid spazzasse via l’accordo ormai fatto con Pallotta. Ma il bostoniano ha preferito rifiutare, non accettando una proposta che non sarebbe stata neanche sufficiente però a farlo rientrare dell’investimento e ripagare tutti i debiti. E ora, confortato dall’appoggio della Goldman Sachs e dai consigli del suo advisor ormai quasi personale dell’autorevole studio legale DLA PIPER, Pallotta ha provato ad immaginare un nuovo assetto e ha trovato la via per ricapitalizzare la società, far fronte agli investimenti necessari che in questa finestra di mercato l’Uefa consentirà, chiudendo l’occhio del Fair Play Finanziario, e rinforzare la squadra.

Due i capisaldi su cui poggia il progetto: la conferma dei suoi gioielli più ambiti, Zaniolo e Pellegrini (al netto di offerte irrinunciabili sopra gli 80 milioni), e dall’altra l’accelerazione del progetto dello stadio su cui anche nei giorni della pandemia il fido Baldissoni ha continuato a lavorare. Questo al momento è il progetto: salvo ovviamente improvvisi ma inattesi rilanci di Friedkin.

Fonte: Il Romanista