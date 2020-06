Ufficiale: ecco il calendario della Serie A con tutte le date e gli orari. Roma-Samp mercoledì 24 giugno alle 21:45, poi domenica col Milan di pomeriggio

AS ROMA NEWS – E’ stato appena comunicato ufficialmente il calendario della Serie A con tutte le date e gli orari dei match da qui alla fine del campionato 2019-2020, recuperi compresi.

La Roma tornerà in campo, come anticipato già ieri, mercoledì 24 giugno alle ore 21:45 contro la Sampdoria. Poi tornerà a giocare domenica 28 contro il Milan, stavolta però alle 17:15. Di seguito tutte le date e gli orari ufficiali delle partite della Roma. (CLICCA QUI PER VEDERE ORARI E TV DI TUTTI I MATCH):

Recuperi 25a giornata

Sabato 20 giugno ore 19:30

TORINO-PARMA

Sabato 20 giugno ore 21:45

HELLAS VERONA-CAGLIARI

Domenica 21 giugno ore 19:30

ATALANTA-SASSUOLO

Domenica 21 giugno ore 21:45

INTER-SAMPDORIA

22-24 giugno: 27a giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA mercoledì 24 giugno ore 21:45

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

26-28 giugno: 28a giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA domenica 28 giugno ore 17:15

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

30 giugno-2 luglio: 29a giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE giovedì 2 luglio ore 21:45

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

4-6 luglio: 30a giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA domenica 6 luglio ore 21:45

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

7-9 luglio: 31a giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA mercoledì 9 luglio ore 21:45

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

11-13 luglio: 32a giornata

BRESCIA-ROMA sabato 11 luglio ore 19:30

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

14-16 luglio: 33a giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA mercoledì 15 luglio ore 21:45

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

18-20 luglio: 34a giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER domenica 19 luglio ore 21:45

VERONA-ATALANTA

21-23 luglio: 35a giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA mercoledì 22 luglio ore 21:45

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

26 luglio: 36a giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

29 luglio: 37a giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

2 agosto: 38a giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA.