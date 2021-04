Conceicao, Gasperini e Juric gli outsider per la panchina giallorossa

AS ROMA NEWS – Non solo Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sembra essere il preferito per la panchina del prossimo anno, ma non è il solo al vaglio della dirigenza giallorossa. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, nella shortlist di Tiago Pinto è entrato il nome di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto che ha eliminato la Juventus dalla Champions League.

Con l’ex giocatore Lazio c’è stato un sondaggio molto diretto e molto recente con il suo entourage, nel quale si è parlato anche di programmi e investimenti. Conceiçao, anche lui in scadenza, ha respinto le proposte di rinnovo contrattuale del Porto perché vuole guardarsi intorno e decidere con calma.

Ma la Roma guarda anche in casa per la scelta dell’allenatore del futuro: un profilo molto apprezzato, scrive il quotidiano sportivo, è quello di Ivan Juric del Verona, anche lui pronto al salto in un grande club. Ma occhio a Giampiero Gasperini dell’Atalanta: potrebbe essere il jolly da calare quando nessuno più se lo aspetta.

Fonte: Corriere dello Sport