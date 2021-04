Fonseca spalle al muro, già designato l’erede: Friedkin sceglie Sarri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Fonseca “spalle al muro“, i Friedkin hanno già pronto l’erede del tecnico portoghese, il cui destino è segnato: si tratta di Maurizio Sarri. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

Si aspetta solo la fine di questa stagione per mettere tutto nero su bianco: Paulo e la Roma stanno per divorziare, il tecnico e la proprietà viaggiano separatamente verso il finale di stagione. L’attuale 7° posto, scrive il quotidiano romano, conferma che non c’è mai stata condivisione tra chi sta in panchina e chi guida la società.

La Roma al momento si dovrebbe accontentare del play off di Conference League, la coppa di consolazione (forse peggio…). I Friedkin avrebbero voluto altro, magari proprio la partecipazione, dopo 2 stagioni di assenza, al principale torneo continentale. Si potrebbero ritrovare nel meno prestigioso.

Il danno, con i due principali sponsor in scadenza (il main Qatar e il back Hyundai) e ancora indecisi sul rinnovo, sarebbe davvero enorme. La frenata nelle ultime 3 partite, appena 1 punto conquistato, riporta alla stagione scorsa. Inedita, dunque, solo per la nuova proprietà.

Lo strappo tra il portoghese e i calciatori, ormai datato, è sugli allenamenti blandi. Chissà se bastano per eliminare l’Ajax: giovedì l’andata ad Amsterdam. Ma non è detto che poi, con la vittoria dell’Europa League, Fonseca abbia la certezza di restare. Anche lui potrebbe salutare, lo ha appena chiamato il Crystal Palace e avvicinato il Napoli. Il suo successore è designato da tempo e ha il nome di Maurizio Sarri.

Fonte: Il Messaggero