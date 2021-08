Conference League: anche Abraham presente nella lista UEFA

NOTIZIE AS ROMA – Ancora poche ore e la Roma dovrà iniziare ufficialmente la nuova stagione calcistica: domani affronterà infatti a Trebisonda il Trabzonspor per la gara di andata dei playoff di Conference League.

Tammy Abraham, il nuovo attaccante e numero 9 giallorosso, è stato inserito in lista Uefa. A riportarlo è il sito ufficiale Uefa.com.

L’attaccante inglese non ci sarà per la partita di domani, ma potrebbe essere già a disposizione per la gara di ritorno, fissata per il 26 agosto allo stadio Olimpico di Roma alle ore 19:00.