Peres: “Aver iniziato la preparazione prima è un vantaggio. Venire in Turchia è stata una grande scelta”

NOTIZIE AS ROMA – Bruno Peres ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentanto i prossimi playoff di Conference League contro la Roma.

Queste le parole dell’ex giocatore giallorosso:

Come ti stai trovando in Turchia?

Credo sia una bella esperienza, una bella avventura dove sto cominciando a vedere la cultura e le altre cose. Sono soddisfatto di quanto ho visto, è un bel campionato, sono contento di aver trovato un bell’ambiente, mi fa tanto piacere. Speriamo che sia una stagione in cui andrà tutto bene e speriamo di raggiungere tanti obiettivi.

Hai trovato Gervinho e Hamsik.

Sono due amici, due bravi giocatori con cui abbiamo l’opportunità di incontrarci. Sono grandi calciatori e persone, speriamo di fare una bella squadra, un bel gruppo e fare qualcosa di grande.

Domani la Roma, ci saranno 20.000 tifosi. Siete più avanti in preparazione.

Credo che il fatto della tifoseria nostra al 50% è bellissimo, abbiamo già sentito il calore e il loro affetto, è una cosa pazzesca, è bellissima. Credo che aver iniziato la preparazione prima ci dà vantaggio, è importante per noi. Dobbiamo essere intelligenti, abbiamo cominciato prima e abbiamo un piccolo vantaggio.

Nella scorsa stagione hai giocato con continuità, pensavi di rimanere in Italia?

Ho fatto tante partite con la Roma, penso circa 40 partite. Abbiamo fatto un gran percorso in Europa League, ma non è andata come volevamo. C’è la soddisfazione di giocare bene e dare tutto per la maglia che è importante, ho sempre dimostrato la voglia di rinnovare ma siamo andati avanti e ho avuto la possibilità di venire qui, non ci ho pensato due volte. Ho pensato a me, qui ho visto la possibilità di vincere e fare grandi cose. Alla fine è stata una grande scelta.

Che idea ti sei fatto della Roma di Mourinho. Sei rimasto in contatto con i tuoi ex compagni?

Non ho seguito tanto, ma sono tornato a Roma perché mia moglie è romana. Ho visto Pellegrini, Mancini, Dzeko, Ibanez, con cui parlo sempre, e Fuzato. Sto in contatto con tanti ragazzi. L’amicizia rimane. Speriamo di ritrovare tutti e dare un grande abbraccio a tutti.

Cosa avete detto voi ‘italiani’ ai vostri compagni in vista del ritorno?

Conosciamo la tifoserie della Roma, sarà bello tornare a Roma e all’Olimpico. Sarà un bel viaggio, sarà bello ritrovare la città e le persone. Mi farà tanto piacere. Ma adesso devo stare concentrato per questa partita importante, cerchiamo di fare due grandi gare.