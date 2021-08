MOURINHO: “Sembra un playoff di Champions, domani giocheranno Ibanez e Mancini. Troppi infortuni negli ultimi anni, c’è del lavoro da fare” (VIDEO)

CONFERENZA STAMPA MOURINHO – José Mourinho parla alla vigilia di Trabzonspor-Roma, andata dei playoff di Conference League. Queste le parole dell’allenatore, prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa.

Mourinho a Sky Sport

Cosa rappresenta per lei la Conference League?

“Non voglio fare differenze di competizioni o partite, domani sarà Conference, poi Coppa Italia: dimentichiamo la competizione e pensiamo solo alla partita. Ogni partita la vogliamo vincere: sicuramente è impossibile, ma è possibile avere questo approccio a ogni gara. Vogliamo vincere anche consapevoli delle difficoltà, quella di domani sembra un Play Off di Champions e no di Conference. tutti sappiamo che la Roma e il Trabzonspor non sono squadre da Conference League”.

Quella di domani sarà la sua prima partita ufficiale con la Roma. Come se la immagina?

“Sì, ma sarà anche la mia 996esima partita in carriera, sono tranquillo. Non penso a me stesso, penso più alla squadra e ad un inizio che si merita perché abbiamo lavorato tanto: staff, giocatori e proprietà. Ricostruire non è mai facile, avere un mercato insperato non è facile: il nostro focus era in direzione diversa. Non abbiamo mai sperato in un terzino sinistro, o in un secondo attaccante. Con questo inizio la squadra merita di far bene, ma lo devi dimostrare in campo. Domani e giovedì prossimo saranno due gare difficili contro un avversario non di Conference League, però faremo il possibile per entrare nel girone”.

Domani 20.000 tifosi turchi e gli avversari sono più avanti con la preparazione.

“Questo è vero, ma non voglio trovare scuse prima della gara. Siamo qui, non abbiamo tanti giocatori importanti per noi. Abbiamo anche cinque ragazzini della Primavera, e mi fa piacere ciò. Siamo qui con l’atteggiamento buono, positivo. Sono tanti tifosi, ho giocato tante volte in Turchia, mai contro il Trabzonspor, però posso esprimere ai miei giocatori la difficoltà. Allo stesso tempo, per chi non gioca con il pubblico da un anno e mezzo, farà piacere”.

Qualche ruolo è rimasto scoperto?

“Certo, ma la società ha fatto uno sforzo economico tremendo per arrivare fin qui. Non pensavamo di spendere soldi per un terzino sinistro o per un secondo attaccante. Ci sono ruoli in cui penso che la rosa non è perfetta, volevo un giocatore in una posizione che potesse dare un equilibrio, qualita ed esperienza diversa. Sono comunque contento dello sforzo fatto dalla società. La parola tempo esiste ed esisterà, non pensiamo che tutto deve essere fatto in un mercato così difficile”.

Mourinho in conferenza stampa

Quali insidie nasconde questa gara?

“Per essere diretto: non sembra un playoff di Conference League. La gente pensava e diceva che sarebbe stata una competizione senza squadre top, ma se vediamo questo turno sembra una gara di Champions. Dispiace che giovedì prossimo una delle due squadre sarà fuori perché possono dare un plus al torneo”.

In passato ha sempre allenato grandi attaccanti, ora si trova ad allenare tre grandi prospetti. Con il suo lavoro possono diventare quello che ora sono Lukaku o Kane?

“Paragonare è sempre difficile, soprattutto quando lo facciamo con gente che ce l’ha fatta alla grande. E’ una nostra tendenza, ma è pericoloso. E’ una pressione extra di cui non c’è bisogno. Se vediamo i nostri tre attaccanti sono tutti diversi, ma sono tutti bravi. Possono giocare due allo stesso tempo e sono super contento. Non voglio nascondere che quando abbiamo preso Shomurodov ero tranquillo. Quando si è iniziato a parlare dell’addio di Dzeko ho sentito un feeling di preoccupazione, ma Tiago e proprietà hanno risolto la situazione in un modo fantastico. Abraham non ha la storia di Edin che ha 35 anni, ma Tammy ha vinto tutto. Dalla Premier alla Champions, ma è ancora giovane e ha grande potenziale. Non possiamo paragonare i nostri attaccante con i vari Ronaldo, Giroud o Edin, ma siamo fiduciosi della loro qualità”.

E’ preoccupato per Smalling?

“Sì, gioca Ibanez con Mancini. Chris ha lavorato ogni minuto benissimo nella preparazione. Contro il Raja è scivolato e ha sentito un fastidio. Stiamo lavorando in maniera preventiva: la Roma negli ultimi anni ha avuto un record di infortunio. C’è del lavoro da fare e siamo tutti concentrati a farlo. Piano Piano possiamo sistemare le cose. Su Chris, sono contento del suo lavoro.”

Sulla mentalità

“Quello che mi ha colpito di più è la voglia della gente di migliorare e non dico solo i giocatori, ma tutti quelli che sono all’interno del club. I calciatori sentono questo, che intorno a loro c’è lavoro, voglia e professionalità. Così è più facile capire per loro. Un esempio: domani quando arriviamo dopo la partita non andiamo a casa. Rimaniamo a Trigoria perché arriviamo alle 5 del mattino e se vai a casa perdi un’ora in macchina e il giorno dopo ti svegli prima. Ci sono sacrifici da fare per la professionalità e quello che mi ha colpito è la disponibilità di tutti. La parola tempo è stata una parola chiave e sarà qui fino a che noi siamo veramente una squadra altamente professionale. La filosofia arriva prima dei risultati sportivi. Ci sono squadre che vincono in modo isolato, ma non è quello che la proprietà vuole. La società vuole costruire. Io penso sia possibile migliorare come club e allo stesso tempo migliorare i risultati sportivi degli ultimi anni”.

Come vede il Trabzonspor?

“Vedo la storia del Trabzonspor, l’impatto nel campionato turco, l’esperienza e in Europa. Vedo una squadra organizzata con un allenatore bravo di qualità., sanno come giocare con giocatori di esperienza, al contrario di noi. Abbiamo due tempi per giocare, uno domani e il prossimo giovedì. Faremo di tutto per vincere, sia domani che al ritorno con rispetto per una squadra organizzata piena di giocatori d’esperienza”

Cosa pensa di Gervinho, Peres e Hamsik?

“Su Peres, tutti sanno che è un vero professionista che può giocare in diverse posizioni. Su Gervinho e Hamsik, sono due giocatori che non sembrano avere 34 anni, sono ancora coloro che hanno fatto vedere in passato. Gervinho è un giocatore di qualità, Hamisk è un giocatore importante al centrocampo. Ci sono anche altri giocatori forti, per questo dico che sembra un playoff di Champions”.

C’è un giocatore che può creare difficoltà?

“Sarà difficile: unico dubbio che possiamo avere è se gioca o no Cornelius. Qualora non giocasse, ci saranno altri forti. Dire che il focus nostro sia solo verso un giocatore credo che sia troppo poco per giocare contro una grande squadra”

Di seguito il video della conferenza stampa di Mourinho.