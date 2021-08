La Roma vende. Pedro alla Lazio, Florenzi al Milan, Providence al Bruges: affari fatti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto piazza un paio di esuberi e vende un giovane della Primavera. E’ fatta per il trasferimento di Pedro alla Lazio: l’accordo è stato trovato in breve tempo, dopo che il giocatore si è accordato con il club biancoceleste.

Sarri lo ha voluto a tutti i costi, e così Lotito ha deciso di soddisfare le richieste dell’allenatore acquistando a titolo gratuito lo spagnolo: la Roma ha deciso di accettare pur di liberarsi dello stipendio piuttosto oneroso dell’attaccante 34enne voluto da Fonseca.

Se ne va anche Alessandro Florenzi, destinazione Milan: accordo raggiunto nella serata, sarà prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoneri. Alla Roma finirà un milione subito più 4,5 in caso di acquisto il prossimo anno da parte del club meneghino. Il giocatore, pur di liberarsi, ha deciso di rinunciare allo stipendio di agosto dovuto dai giallorossi.

Saluta anche Ruben Providence: l’attaccante 19enne francese, ormai ex Primavera, continuerà la sua carriera al Club Brugge, club belga che ha deciso di puntare forte sull’ala giallorossa. Anche stavolta è prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni.

Pinto continua la sua opera di sfoltimento della rosa con la speranza di poter regalare presto qualche altro acquisto a Mourinho, smanioso di avere con sé un centrocampista di livello prima della fine del mercato.

