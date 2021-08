Villar corteggiato dal Sassuolo: contatti con l’agente, si valutano i costi dell’affare. Ma il giocatore chiude: “Solo Roma” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar potrebbe salutare la Roma per continuare la sua carriera altrove. Lo spagnolo non sembra aver convinto al 100% Mourinho, e davanti a un’offerta conveniente potrebbe fare le valigie.

Stando a quanto racconta in questi minuti il giornalista Emanuele Zotti de Il Tempo su Twitter, il Sassuolo si sarebbe fatto sotto con lo spagnolo per valutarne l’acquisto.

Contatti con l’agente del calciatore spagnolo sono stati già avviati dal club neroverde per studiarne fattibilità e costi. La Roma osserva e aspetta un’eventuale offerta per il proprio giocatore.

Villar però taglia sul nascere ogni discorso e su Twitter replica seccamente alle voci di un interesse del Sassuolo: “Basta con queste cose…solo Roma”.