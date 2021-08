TRABZONSPOR-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani si comincia. La Roma inaugura la sua stagione col preliminare di Conference League contro i turchi del Trabzonspor. Il match di andata si giocherà in casa di Gervinho e compagni, tra una settimana invece il ritorno all’Olimpico.

Mourinho manderà in campo la formazione migliore nonostante tra pochi giorni ci sarà l’esordio in campionato contro la Fiorentina: in porta Rui Partricio, in difesa spazio alla coppia Mancini-Ibanez. Sulle fasce Vina esordirà a sinistra, mentre a destra tocca a Karsdorp.

A centrocampo Cristante dovrebbe essere preferito a Diawara in regia, con Veretout ad agire al suo fianco. Sulla trequarti torna Pellegrini, mentre Zaniolo e Mkhitaryan dovrebbero completare il reparto. In attacco Shomurodov sembra essere avanti a Borja Majoral.

Queste dunque le probabili formazioni di Trabzonspor-Roma, andata del playoff della Conference League che si giocherà alle ore 19:30 di giovedì 19 agosto, diretta tv su Sky Sport e Dazn:

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Giallorossi.net – A. Fiorini