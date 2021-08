Pedro alla Lazio, la Roma chiede un indennizzo per liberarlo: la situazione

AS ROMA NEWS – Un trasferimento “storico” quello di Pedro alla Lazio, perchè sarà uno dei pochissimi giocatori della storia che dalla Roma si trasferirà sull’altra sponda del Tevere. L’affare procede spedito, ma non è ancora fatto.

Se da una parte Pinto non si è fatto problemi a trattare la cessione del giocatore con il club rivale per antonomasia, soprattutto considerando la situazione di Pedro (fuori rosa per scelta di Mourinho, ma con un contratto milionario per altri due anni), dall’altra però chiede un indennizzo per cedere lo spagnolo.

Ed è qui che l’affare, che sembrava procedere spedito, si è incagliato: la Roma chiede un milione di bonus da inserire nell’accordo con la Lazio, che può scattare al raggiungimento di determinate presenze del giocatore. Tare frena, viste le difficoltà economiche del club di Lotito, che dovranno sobbarcarsi uno stipendio non indifferente per accontentare Sarri.

Pedro infatti è stato disponibile a ridursi l’ingaggio, ma percepirà comunque 2,5 milioni netti a stagione bonus compresi. La trattativa prosegue, la fumata bianca è ormai a un passo, ma la Roma pretende un piccolo indennizzo per non perdere a zero il calciatore. La trattativa dunque non è ancora del tutto chiusa. Anche se a entrambe le parti conviene farlo al più presto.

