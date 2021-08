Mourinho: “Rosa imperfetta, compreremo a gennaio”. Ma Pinto proverà a fare altri due acquisti prima del gong

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma non è affatto concluso con l’acquisto di Abraham. Mourinho continua a lanciare messaggi all’indirizzo della proprietà, seppur sottolineando sempre la sua contentezza per quanto fatto fino a oggi.

“Ci sono ruoli dove penso che la rosa non sia perfetta“, ha dichiarato ieri nella conferenza stampa alla vigilia di Trabzonspor-Roma, alludendo chiaramente al centrocampista che avrebbe dovuto dare equilibrio alla squadra, ma anche forse a un terzino destro.

“Continuerò però a ripetere che sono contento per il lavoro della proprietà: la parola tempo continuerà ad esistere, se non l’abbiamo fatto ora, lo faremo a gennaio o alla prossima estate. Non serve fare tutto quando è troppo difficile: oggi è un mercato così per quasi tutte le squadre, tranne qualcuna che ha una storia diversa”.

Mourinho ha lanciato il segnale, e Tiago Pinto lo ha raccolto. Il gm in questi giorni è al lavoro per cercare di sfoltire il più possibile la rosa dagli esuberi eccellenti e sono ormai vicinissime le cessioni di Florenzi e Pedro, con un bel risparmio sul monte ingaggi della squadra. Se il portoghese dovesse piazzare anche Nzonzi, Olsen, Fazio e Pastore farebbe un miracolo.

Nelle ultime ore poi il Sassuolo si è fatto avanti per Gonzalo Villar, anche se lo spagnolo ha messo subito in chiaro di non pensarci neppure: “Solo la Roma“, ha scritto il centrocampista in risposta all’indiscrezione di mercato che circolava già nella serata di ieri. Staremo a vedere.

Pinto proverà in tutti i modi a fare felice Mourinho con il centrocampista richiesto, e chissà che non riesca a metterci in mezzo anche un terzino destro low cost. Molto però dipenderà dalle uscite, alle quali il gm sta lavorando alacremente.

Giallorossi.net – G. Pinoli