Tra Anguissa e Zakaria prende quota Torreira: può essere l’occasione di fine mercato

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Sembra essersi ridotta a tre la corsa per il centrocampista che la Roma proverà a regalare a Mourinho prima della chiusura del mercato, fissata per la mezzanotte del 31 agosto.

Se Pinto riuscirà a piazzare qualche esubero, ma anche uno dei centrocampisti non insostituibili in rosa (Villar o Diawara), allora si aprirebbe lo spazio per un rinforzo sulla mediana.

Stando a quanto scrivono oggi i principali quotidiani, i nomi rimasti sul taccuino del general manager sono ormai due: il primo è quello di Denis Zakaria, 25 anni, del Borussia M’Gladbach e Andrè Zambo Anguissa, 25 anni, mediano camerunense del Fulham.

Ma occhio anche al nome di Lucas Torreira, 25 anni, dell’Arsenal: è un giocatore non cercato dalla Roma ma che i Gunners sta proponendo tramite diversi procuratori. Pur di lasciar partire l’uruguaiano, gli inglesi sono disposti a concedere un prestito gratuito pagando una parte dell’ingaggio. E la Roma potrebbe lasciarsi ingolosire dall’occasione.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero