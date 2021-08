Trabzonspor-Roma sarà visibile in chiaro sui canali social del club giallorosso

NOTIZIE ROMA CALCIO – Buone notizie per i tifosi della Roma che vorranno assistere alla partita di questa sera e non sono provvisti di abbonamento a Sky.

Il club giallorosso ha appena annunciato che trasmetterà il preliminare di Conference League contro il Trabzonspor in diretta sui propri canali social per chi abita in Italia.

Il play-off di questa sera sarà dunque visibile sia su Twitter, che Facebook e Youtube. Questo l’annuncio della Roma: