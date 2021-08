Pedro alla Lazio, è ufficiale. Nel pomeriggio primo allenamento a Formello, sabato in panchina a Empoli (FOTO)

AS ROMA NEWS – E’ praticamente fatto il passaggio di Pedro alla Lazio. Il club di Lotito sta risolvendo gli ultimi dettagli legati ai bonus che la Roma chiede come indennizzo, ma intanto Tiago Pinto ha dato l’ok al giocatore per svolgere le visite mediche con i biancocelesti.

Lo spagnolo, 34 anni, si è quindi diretto in Paideia per i controlli di rito. Stando a quanto scrive il portale de Il Messaggero in questi minuti, Pedro sarebbe in perfette condizioni fisiche e già sabato contro l’Empoli nella prima di campionato l’attaccante sarà in panchina accanto a Sarri.

Ora i due club capitolini definiranno gli ultimi dettagli, poi Pedro firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi due anni. Intanto nel pomeriggio lo spagnolo sarà già a Formello per il suo primo allenamento agli ordini di Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – La Lazio ha appena annunciato l’acquisto di Pedro dalla Roma con una nota sui social. Si attende ora il comunicato ufficiale del club giallorosso.

Redazione Giallorossi.net