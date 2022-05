Conference League, la rabbia del Feyenoord: “La UEFA non ci ha informato della vendita dei biglietti oggi, è inaccettabile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva una durissima comunicazione da parte del Feyenoord nei confronti della UEFA riguardo alla vendita libera dei biglietti per la finale di Conference League contro la Roma, avvenuta nella giornata di oggi a partire dalle ore 12 sul sito della UEFA.

I tagliandi, come ci si aspettava, sono terminati in pochissimo tempo. Questa la nota del club olandese: “Il Feyenoord non è stato informato dalla UEFA di una vendita anticipata dei biglietti per la finale, verificatasi nella giornata di oggi.

La dirigenza del club ha subito chiesto chiarimenti alla UEFA, affermando che ciò è inaccettabile. La UEFA ci ha comunicato che sta indagando sulla situazione e che fornirà rapidamente una risposta al Feyenoord”.