Mkhitaryan suona la carica: “Per la finale ci sarò”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mkhitaryan rassicura i tifosi, ma anche il suo allenatore: a Tirana, contro il Feyenoord, sarà regolarmente in campo a guidare la squadra verso la conquista di un titolo europeo.

Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che oggi scrive come l’armeno, fermato per strada mentre girava per l’Eur, abbia risposto con assoluta certezza alle domande dei tifosi romanisti sulla sula presenza in campo per la finalissima di Conference League.

“Si, per la finale ci sarò”, ha assicurato Mkhitaryan. Su questa promessa la Roma vuole costruire un bel pezzo di speranza di portarsi a casa la coppa europea. In carriera l’attaccante armeno ha giocato 16 finali, vincendone 10 e perdendone 6, ed è dunque uno abituato a giocare questo genere di partite.

In questo momento Mkhitaryan sta lavorando molto sulla forza, in particolare su quella eccentrica, facendo anche esercizi per la contrazione e l’allungamento del muscolo infortunato. Presto passerà anche ai cambi di direzione e la prossima settimana dovrebbe tornare a toccare il pallone, mettendo dentro nel piano di recupero anche i tiri in porta.

L’idea della Roma è ovviamente di rimetterlo in piedi qualche giorno prima dell’appuntamento di Tirana, magari di fargli giocare anche qualche minuto in casa del Torino.

Fonte: Gazzetta dello Sport